Сербия пообещала Украине помочь восстановить разрушенные во время войны города
Сергея готова помочь Украине отстроить города, которые были разрушены во время российского вторжения. Кроме того, страна хочет усилить сотрудничество после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.
Отмечается, что президент Сербии Александар Вучич встретился с новым послом Украины Владимиром Толкачем. Глава государства заявил о поддержке Украины, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что это главные принципы международного права, содержащегося в Уставе Организации Объединенных Наций.
Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия предана мирному урегулированию споров и поддерживает все усилия, направленные на переговоры. Он напомнил, что страна приняла много беженцев из Украины, предоставила все права на проживание и разрешение на работу.
Президент пообещал, что Сербия поможет Украине после войны, в частности, на этапе восстановления. По словам Вучича, страны имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.
Напомним, ранее Вучич заявил, что Сербия будет и впредь сопротивляться введению санкций против России.
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