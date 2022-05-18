ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сербия пообещала Украине помочь восстановить разрушенные во время войны города

Новина українською →
Белград, Среда 18 мая 2022 17:04
Сербия пообещала Украине помочь восстановить разрушенные во время войны города Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr.com)
Автор: Наталья Юрченко

Сергея готова помочь Украине отстроить города, которые были разрушены во время российского вторжения. Кроме того, страна хочет усилить сотрудничество после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Отмечается, что президент Сербии Александар Вучич встретился с новым послом Украины Владимиром Толкачем. Глава государства заявил о поддержке Украины, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что это главные принципы международного права, содержащегося в Уставе Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия предана мирному урегулированию споров и поддерживает все усилия, направленные на переговоры. Он напомнил, что страна приняла много беженцев из Украины, предоставила все права на проживание и разрешение на работу.

Президент пообещал, что Сербия поможет Украине после войны, в частности, на этапе восстановления. По словам Вучича, страны имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, ранее Вучич заявил, что Сербия будет и впредь сопротивляться введению санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Сербия Украина
NEWS
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины