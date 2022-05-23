Сербія, Хорватія і ще вісім країн засудили вторгнення Росії в Україну

Держави Адріатико-Іонічного регіону, включаючи Сербію і Хорватію, прийняли декларацію, в якій вторгнення Росії в Україну названо "незаконним і невиправданим". При цьому країни висловили прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Хорватія, Словенія, Італія, Греція, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія і Сан-Марино зібралися в рамках Стратегії ЄС по формуванню Адріатико-Іонічного регіону (EUSAIR).

Вони перерахували 25 пунктів у спільній декларації про своє майбутнє співробітництво під егідою Єврокомісії, перший з яких стосувався війни в Україні.

"Ми, представники урядів, найрішучішим чином шкодуємо про незаконну і невиправдану агресію Росії проти України. Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в документі.

Декларація не є юридично зобов'язуючим документом і лише висловлює спільну політичну позицію підписали її сторін.