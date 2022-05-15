ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сербия будет сопротивляться введению санкций против России сколько сможет, - Вучич

Новина українською →
Белград, Воскресенье 15 мая 2022 12:35
Сербия будет сопротивляться введению санкций против России сколько сможет, - Вучич Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Сербии намерены сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Хоть Белград терпит от этого большие убытки, однако присоединяться к ограничениям все же не собирается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича в эфире канала Prvа.

"Цена, которую мы платим, огромна, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты... Они говорят: "Вучич анонсирует введение санкций" - нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой вред, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы очень терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна", - заявил Вучич.

Напомним, в конце февраля власти Сербии отказались вводить санкции против России. Вучич тогда пояснил, что официальный Белград якобы поддерживает территориальную целостность Украины, но введение ограничений не отвечает интересам его страны.

При этом недавно в Сербии заявили о намерении уменьшить зависимость от российского газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сербия Вучич
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС