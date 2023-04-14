Сербія не експортувала і не експортуватиме зброю до України, - Вучич

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград не експортував і не експортуватиме зброю до України. Теж стосується й постачання боєприпасів для обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Slobodna Evropa .

"Немає газети, в якій було б написано щось подібне", - сказав Вучич у четвер, 13 квітня, під час візиту до Рашки, що на півдні Сербії.

Що відомо про ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів із Сербії

Агентство Reuters повідомило 12 квітня з посиланням на інформацію з секретних документів Пентагону, які просочилися, що Сербія погодилася або вже відправила зброю Києву. Зокрема, йшлося про те, що один із сербських заводів нібито передав Україні та Росії боєприпаси для систем залпового вогню "Град". Постачання нібито здійснювалося в Україну через Туреччину та Словаччину.

Нагадаємо, у березні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила про таємну передачу Україні від Сербії боєприпасів для РСЗВ.

Своєю чергою, президент Сербії Александар Вучич назвав цю заяву "відвертою брехнею" і наголосив, що його країна не постачає боєприпаси в Україну чи Росію, а також забороняє реекспорт снарядів іншим країнам.

У той же час Вучич припустив, що зброя сербського виробництва могла певним чином опинитися в Україні через посередників, зазначивши, що економіка країни має зростати.