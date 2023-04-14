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Сербия не экспортировала оружие в Украину и не будет, - Вучич

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Европа, Пятница 14 апреля 2023 15:14
Сербия не экспортировала оружие в Украину и не будет, - Вучич Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не экспортировал и не будет экспортировать оружие в Украину. Тоже касается и поставок боеприпасов для обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Slobodna Evropa.

"Нет газеты, в которой было бы написано что-то подобное", - сказал Вучич в четверг, 13 апреля, во время визита в Рашку, что на юге Сербии.

Что известно о ситуации с поставками оружия и боеприпасов из Сербии

Агентство Reuters сообщило 12 апреля со ссылкой на информацию из просочившихся секретных документов Пентагона, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Киеву. В частности, речь шла о том, что один из сербских заводов якобы передал Украине и России боеприпасы для систем залпового огня "Град". Снабжение якобы осуществлялось в Украину через Турцию и Словакию.

Напомним, в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о тайной передаче Украине от Сербии боеприпасов для РСЗО.

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич назвал это заявление "откровенной ложью" и подчеркнул, что его страна не поставляет боеприпасы в Украину или Россию, а также запрещает реэкспорт снарядов другим странам. По его словам, Сербия в военном отношении нейтральна и не изменит своей позиции.

В то же время Вучич допустил, что оружие сербского производства могло определенным образом оказаться в Украине через посредников, отметив, что экономика страны должна расти.

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