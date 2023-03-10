"Нам треба годувати людей". Вучич допустив, що сербська зброя могла опинитись в Україні
Президент Сербії Александар Вучич допустив, що зброя сербського виробництва могла певним чином опинитись в Україні через посередників, наголосивши, що економіка країни має рости.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Happy.
"Будь-які боєприпаси, які кудись експортуються, потраплять у Сирію, Малі, десь там, де йде війна. Ми дотримувалися всіх законів, ні на що не наступали, все чисто, як сльоза, і ні Росія, ні Україна, звичайно, не були до цього причетні", - заявив Вучич.
Він зазначив, що є трейдери, які можуть перекуповувати зброю, і "вона могла б опинитись в Україні чи Росії".
"Нам треба якось годувати людей, наша економіка має рости. Ми виготовляємо зброю, а не підбори, то що нам тепер робити? Ми не порушили жодного закону. Та всі запам’ятали: "Тепер ми донесемо на Вучича в Росію", - додав президент Сербії.
Нагадаємо, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила про таємну передачу сербською владою Україні боєприпасів для реактивних систем залпового вогню.
Виправдовуючись перед Росією міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що його країна не надавала зброю Україні.
У свою чергу президент Сербії Александар Вучич назвав цю заяву "відвертою брехнею" і наголосив, що його країна не постачає боєприпаси в Україну чи Росію, а також забороняє реекспорт снарядів іншим країнам.
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