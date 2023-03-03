ISW: Кремль втрачає важелі впливу в Сербії

Російська влада стурбована втратою важелів впливу в Сербії, яку Кремль багато років прагнув інтегрувати у свою сферу впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

2 березня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що повідомлення про таємну передачу сербською владою боєприпасів для реактивних систем залпового вогню в Україну викликають "глибоке занепокоєння".

Російські пропагандисти повідомили 27 лютого, що сербська оборонна компанія "Крусік" поставила Україні понад 3500 ракет РСЗВ "Град".

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відповів на попередню скаргу президента Сербії Олександра Вучича про те, що організація набирає співробітників у Сербії, заявивши, що жоден сербський персонал нібито не служив у ПВК у 2023 році.

Пригожин заявив, що Вучич "даремно закотив істерику".

Аналітики вважають, що скарги на дії "Вагнера" щодо вербування в Сербії є одним із факторів можливого перегляду Вучичем тісних зв'язків із Росією.

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що Сербія притягне до відповідальності своїх громадян, які були завербовані у ПВК "Вагнера" та брали участь у війні проти України.

Вучич також натякнув, що його країна готова розірвати відносини з Росією задля вступу до ЄС.

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