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В Сербии коронавирусом заболели министр обороны и спикер парламента

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У министра обороны обнаружили болезнь после визита в Россию

У министра обороны Сербии Александара Вулина обнаружили коронавирус после его визита на парад в Москву. Также болезнь подтвердили у спикера Национального собрания страны Майи Гойкович.

Об этом сообщает сербское агентство РТС.

Гойкович госпитализировали в больницу с воспалением легких. Сейчас она находится в хорошем состоянии и получает необходимую терапию.

Министр обороны Вулин также чувствует себя хорошо, поскольку у него нет никаких симптомов болезни. Вулин находится в самоизоляции, но продолжает регулярно выполнять обязанности министра обороны.

Вулин сделал тест на коронавирус после того, как государственного секретаря министерства госпитализировали с COVID-19.

Напомним, ранее количество народных депутатов, которые переболели коронавирусом, назвал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Кроме того, коронавирус обнаружили у Новака Джоковича - сербского теннисиста и первой ракетки мира.

Также недавно коронавирус обнаружили у сотрудника Высшего антикоррупционного суда Украины.

Автор: Дмитрий Левицкий

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