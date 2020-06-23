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Разумков назвал число нардепов, переболевших коронавирусом

Новости » Политика     23.06.2020 - 20:56
Разумков назвал число нардепов, переболевших коронавирусом
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, два народных избранника все еще болеют

Во вторник, 23 июня, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом с начала пандемии переболели 15-17 народных депутатов Украины. Два парламентария, по его словам, до сих пор продолжают болеть.

Об этом он заявил в эфире "UA: Украинское радио".

"Переболело в целом где-то людей 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют… Я имею в виду народных депутатов", - проинформировал Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Слуги народа" Валерий Божик заразился коронавирусом, после чего его изолировали.

Ранее было известно об около 15 случаев заболевания COVID-19 среди народных депутатов Украины.

В "Слуге народа" заболели несколько нардепов, последний случай коронавирусной болезни зафиксировали у Юрия Аристова, который к тому же является главой бюджетного комитета.

Также РБК-Украина писало о заражении депутата от "Батькивщины" Олега Мейдыча, после которого вся фракция ушла на самоизоляцию.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Верховная РадаКоронавирус
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