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Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Новости » Спорт     23.06.2020 - 15:44
Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
Фото: Новак Джокович (atptour.com)

Он участвовал в турнире Adria Tour

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом. Семья спортсмена также сдала тесты на наличие инфекции.

Об этом спортсмен объявил на своем официальном сайте.

Анализ дал положительный результат у его супруги Елены, при этом тесты детей показали отрицательный результат.

Стоит отметить, что во время пандемии коронавируса Джокович организовал выставочный турнир, где не соблюдались меры безопасности. После проведения мероприятия было зафиксировано несколько случаев заражения у людей, которые его посещали. В частности, среди участников положительными оказались результаты у болгарина Григора Димитрова, хорвата Борна Чорича и серба Виктора Троицки.

"Мы организовали турнир в то время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться", - отмечается в заявлении Джоковича.

Сам теннисист планирует находиться в самоизоляции в течение ближайших 14 дней и повторить тест через пять суток.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ТеннисНовак ДжоковичКоронавирус
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