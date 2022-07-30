Сепаратистское движение в Калифорнии финансировалось разведкой РФ, - Business Insider

Власти США обнародовали федеральное обвинительное заключение, согласно которому, движение "за отделение в Калифорнии" было организовано российской разведкой с целью вызвать беспорядки в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Отмечается, что сепаратистское движение в Калифорнии курировалось напрямую Россией.

Федеральные прокуроры утверждают, что гражданин России, чьи связи с ФСБ были установлены следствием, обеспечивал финансирование и консультацию группы.

Против основателя группы, который отрицает правонарушения, обвинение выдвинуто не было.

Напомним, США ввели новые санкции против России, которые касаются двух лиц и четырех организаций. Речь идет о вмешательстве в выборы за рубежом и злонамеренной киберактивности.

Ранее эффективность санкций против РФ недавно оценила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, ограничения имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

На прошлой неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.