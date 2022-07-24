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Посол США ответила, имеют ли мощное влияние наложенные на РФ санкции

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Киев, Воскресенье 24 июля 2022 13:35
Посол США ответила, имеют ли мощное влияние наложенные на РФ санкции Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Санкции против России, которые ввели США и ряд стран в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину уже имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, они (санкции - ред.) уже имеют эффект. И санкции работают таким образом, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, что санкции уже имеют влияние", - считает Бринк.

Напомним, в конце июня Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России и ввели запрет на импорт золота.

Добавим, на этой неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробнее о том, как Россия пытается подорвать западные санкции и выдержит ли Европа давление Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

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