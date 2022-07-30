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Сепаратистський рух у Каліфорнії фінансувався розвідкою РФ, - Business Insider

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Каліфорнія, Субота 30 липня 2022 23:43
Сепаратистський рух у Каліфорнії фінансувався розвідкою РФ, - Business Insider Фото: сепаратистський рух в Каліфорнії фінансувався розвідкою РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада США оприлюднила федеральний обвинувальний висновок, згідно з яким, рух "за відділення в Каліфорнії" було організовано російською розвідкою з метою викликати заворушення в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Зазначається, що сепаратистський рух в Каліфорнії курувався безпосередньо Росією.

Федеральні прокурори стверджують, що громадянин Росії, чиї зв'язки з ФСБ були встановлені слідством, забезпечував фінансування та консультацію групи.

Проти засновника групи, який заперечує правопорушення, звинувачення висунуто не було.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії, які стосуються двох осіб та чотирьох організацій. Йдеться про втручання у вибори за кордоном та зловмисну кіберактивність.

Раніше ефективність санкцій проти РФ нещодавно оцінила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, обмеження мають потужний ефект. Це помітно і по ВВП, інфляції та інших показниках в економіці країни-агресора.

Минулого тижня Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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