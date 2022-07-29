ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США ввели новые санкции против россиян, которые причастны к вмешательству в выборы за рубежом

Новина українською →
Украина, Пятница 29 июля 2022 19:32
США ввели новые санкции против россиян, которые причастны к вмешательству в выборы за рубежом Фото: США ввели новые санкции против россиян (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

США ввели новые санкции против России, которые касаются двух лиц и четырех организаций. Речь идет о вмешательстве в выборы за рубежом и злонамеренной киберактивности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

В списке подсанкционных лиц Наталья Бурлинова - известна как основатель и президент "Креативной дипломатии". Работала в ФГУП "Рособоронэкспорт", затем два года - в дирекции международных программ "РИА Новости", в том числе в бюро в Вашингтоне.

Еще один "счастливчик" американских санкций - Александр Ионов. Это - основатель "Антиглобалистского движения России", член Общественного совета ФСИН, бывший член московской ОНК. По данным СМИ, Ионов занимается охранным бизнесом в Сирии, а также консультированием местных бизнесменов. Причастен к соучастию в политических репрессиях, составлению доносов на независимые СМИ и публичные клеветы на журналистов, соучастию в схемах по обходу международных санкций.

Кроме этого, под санкции попали также 4 организации:

ЦПРГІ "Креативная дипломатия". Тип организации: деятельность политических организаций; Целевой тип: благотворительная или некоммерческая организация. Организация связана с уже упомянутой Натальей Бурлиновой.

"Антиглобальное движение России". Целевой тип - благотворительная или некоммерческая организация, связанная с выше упомянутым Александром Ионовым.

Также под санкции США попали еще две организации связанные с Ионовым - "Ионов трансконтенентал" и глобальное информационное агенство "Стоп империализм".

Напомним, эффективность санкций против РФ недавно оценила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, ограничения имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

На прошлой неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине