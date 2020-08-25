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В сентябре увеличится размер пенсии для 65-летних

Украина , Вторник 25 августа 2020 17:29
В сентябре увеличится размер пенсии для 65-летних
Фото: Николай Шамбир (hvylya.net)
Автор: Марианна Присяжнюк, Максим Зайченко

Это связано с ростом минимальной зарплаты

В сентябре вырастет минимальная пенсия для 65-летних. Это связано с ростом минимальной зарплаты.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина24".

"В сентябре минимальная пенсия для 65-летних также уже повышена. Это (повышение минимальной заработной платы - ред.) Станет ресурсом для пенсионного фонда", - сказал Шамбир.

Напомним, Зеленский заявил, что минимальная зарплата вырастет с 1 января 2021 года до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года минимальная зарплата повысится до 6500 гривен.

Кроме этого, глава государства считает, что минимальную зарплату опасно увеличивать в короткие сроки, но заверил, что государственный бюджет выдержит увеличение минималки.

Отметим также, что Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривны.

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