ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минимальную зарплату опасно увеличивать в короткие сроки, - Зеленский

Суббота 22 августа 2020 13:15
Минимальную зарплату опасно увеличивать в короткие сроки, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Минимальную зарплату планируют повысить до 6,5 тысяч гривен с 1 июля 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минимальную заработную плату опасно увеличивать в короткие сроки. При этом он отметил, что государственный бюджет выдержит увеличение минимальной заработной платы.

Об этом он сообщил в интервью "Украина 24".

"Обязательно выдержит (бюджет - ред.) ... Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 (тысяч гривен - ред.). Опасно увеличивать (минимальную зарплату - ред.) в короткие сроки ... Я уверен, что, кроме этого, людям будет легче", - сказал Зеленский.

Напомним, правительство планирует увеличить минимальную зарплату в три этапа.

Так, планируется, что с 1 января следующего года "минималка" вырастет до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года ее повысят до 6500 гривен.

Ранее Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

Кроме того, 25 августа Верховная рада соберется на внеочередное заседание, во время которого рассмотрят вопрос повышения минимальной зарплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир Зеленскийминимальная зарплата
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь