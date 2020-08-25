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У вересні збільшиться розмір пенсії для 65-річних

Україна , Вівторок 25 серпня 2020 17:29
У вересні збільшиться розмір пенсії для 65-річних
Фото: Микола Шамбір (hvylya.net)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Максим Зайченко

Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати

У вересні зросте мінімальна пенсія для 65-річних. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі телеканалу "Украина24".

"У вересні мінімальна пенсія для 65-річних також вже підвищено. Це (підвищення мінімальної заробітної плати - ред.) Стане ресурсом для пенсійного фонду", - сказав Шамбір.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що мінімальна зарплата зросте з 1 січня 2021 року до 6000 гривень, а з 1 липня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6500 гривень.

Крім цього, глава держави вважає, що мінімальну зарплату небезпечно збільшувати в короткі терміни, але запевнив, що державний бюджет витримає збільшення мінімалки.

Відзначимо також, що Пенсійний фонд провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Також РБК-Україна писало, що станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривні.

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