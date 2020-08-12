В сентябре увеличится число больных коронавирусом в Киеве, - Рубан

В Госпотребслужбе прогнозируют рост числа случаев коронавируса в Киеве в сентябре. Сегодня в городе зафиксировали 182 новых случаев COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, сегодня регистрируется большое количество локальных больных в организованных коллективах, которые не соблюдают меры профилактики.

"Как врач могу сказать, что у нас будет увеличено количество заболеваний в сентябре, когда организованные коллективы будут возвращаться к учебе и к работе после каникул и после отдыха. Сегодня ситуация контролируемая, но связана с повышением лабораторной диагностики. Хуже ситуация будет в октябре-ноябре, когда присоединится острая респираторная инфекция", - сказал Рубан.

Напомним, по состоянию на среду, 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей.

Отметим, в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса: больше всего заражений во Львовской области и Киеве.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения решили объединить некоторые показатели по коронавирусу в один.

Тем временем, президент России Владимир Путин объявил о регистрации в Российской Федерации первой вакцины от коронавируса.