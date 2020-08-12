В Украине более 1400 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Украине более 84 тысяч заражений коронавирусом

По состоянию на 12 августа в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений во Львовской области и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета безопасности и обороны Украины.

Антилидерами по количеству новых случаев COVID-19 является Киев, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Всего в стране 84 548 заражений, из них 45 686 выздоровлений и 1 970 смертей. За минувшие сутки выздоровели 752 человека и 19 человек скончались.

Напомним, в Донецкой области уже более тысячи человек заболели коронавирусной болезнью.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.