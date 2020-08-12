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Минздрав решил изменить критерии определения зон карантина

Среда 12 августа 2020 09:38
Минздрав решил изменить критерии определения зон карантина
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Автор: Андрей Козловский

В Минздраве объединили некоторые показатели

В Министерстве здравоохранения решили объединить некоторые показатели по коронавирусу в один. В ведомстве проанализировали все показатели.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее по каким критериям мы определяем той или иной уровень опасности", - сказал Степанов.

Степанов добавил, что также более четко определили количество заполненных коек.

"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения в правительство", - отметил он.

Напомним, по состоянию на 12 августа в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей.

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