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В сентябре в Украине будет минимальное количество выходных дней

Автор: Александр Белоус

Восемь выходных - это минимум для одного месяца

В сентябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих и 8 выходных дней. В первом месяце осени не будет ни одного праздничного дня.

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Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

При этом в сентябре будут отмечаться такие дни:

  • 1 сентября День знаний
  • 6 сентября День предпринимателя
  • 8 сентября Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября Международный день красоты
  • 12 сентября День программиста
  • 12 сентября День украинского кино
  • 12 сентября День физкультуры и спорта
  • 13 сентября День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
  • 13 сентября День танкистов
  • 20 сентября День работника леса
  • 21 сентября День мира
  • 21 сентября Международный день мира
  • 27 сентября День туризма
  • 27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников
  • 30 сентября Всеукраинский день библиотек

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (66%) не планируют и не были в отпуске этим летом.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

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