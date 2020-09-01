У вересні в Україні буде мінімальна кількість вихідних днів

Вісім вихідних - це мінімум для одного місяця
У вересні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих і 8 вихідних днів. У першому місяці осені не буде жодного святкового дня.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.
При цьому у вересні будуть відзначатися такі дні:
Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.
Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планують і не були у відпустці цього літа.
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).