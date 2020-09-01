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У вересні в Україні буде мінімальна кількість вихідних днів

Автор: Олександр Білоус

Вісім вихідних - це мінімум для одного місяця

У вересні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих і 8 вихідних днів. У першому місяці осені не буде жодного святкового дня.

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Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

При цьому у вересні будуть відзначатися такі дні:

  • 1 вересня День знань
  • 6 вересня День підприємця
  • 8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня Міжнародний день краси
  • 12 вересня День програміста
  • 12 вересня День українського кіно
  • 12 вересня День фізкультури та спорту
  • 13 вересня День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
  • 13 вересня День танкістів
  • 20 вересня День працівника лісу
  • 21 вересня День миру
  • 21 вересня Міжнародний день миру
  • 27 вересня День туризму
  • 27 вересня День вихователя і всіх дошкільних працівників
  • 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планують і не були у відпустці цього літа.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).

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