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В августе в Украине будет десять выходных дней

Новости » Общество    26.07.2019 - 11:53
В августе в Украине будет десять выходных дней
Фото: Киев, Крещатик (РБК-Украина)

Один выходной добавился благодаря Дню Независимости

В августе 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет десять выходных дней и 21 рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходной день в субботу, 24 августа, на который выпадает День Независимости Украины, переносится на понедельник, 26 августа.

В августе в Украине будет десять выходных дней

Отметим, в июле 2019 года количество рабочих дней в Украине было максимальным - 23. При этом выходных дней было всего восемь.

Календарь на август

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, среди официальных праздников День Независимости Украины является важным для 22% украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

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