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В июле украинцев ждет максимальное число рабочих дней

Новости » Общество    01.07.2019 - 07:40
В июле украинцев ждет максимальное число рабочих дней
Фото: ремонт дорог (kiev.klichko.org)

Недостаток выходных дней украинцы компенсируют отпуском

В июле 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 8 выходных дней и 23 рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кодекс законов о труде.

Таким образом, в июле количество рабочих дней будет максимально возможным в одном месяце.

В июле украинцев ждет максимальное число рабочих дней

Однако, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на вторую половину месяца планируют отпуск 24% граждан Украины. Это может повлиять на явку на досрочных выборах в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля. По данным опроса, треть планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - за границу, 18% - еще не определились.

При этом при этом 80% из тех, кто запланировал отпуск на вторую половину июля, считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили, что голосовать не смогут, еще 6% - не определились. Таким образом, из-за отпуска пропустят голосование около 3% избирателей.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

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