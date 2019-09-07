Украинский политзаключенный Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, который находится в киевском аэропорту, куда прилетели политзаключенные.

Присутствующие приветствовали Сенцова аплодисментами.

Фото: Олег Сенцов вернулся в Украину (РБК-Украина)

Напомним, в рамках большого обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. В аэропорту освобожденных украинцев встречают их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.

Присутствующие встретили приземление самолета аплодисментами.

Как писало РБК-Украина, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева анонсировала, что в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряка и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал глава РФ Владимир Путин. При этом президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, которых передали России.

Стоит отметить, Карпачева анонсировала, что в Украину вернется и украинский режиссер Олег Сенцов.

Подчеркнем, 30 августа стало известно, что украинский режисер и политзаключенный Олег Сенцов включен в список на обмен пленных.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".