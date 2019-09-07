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Путин помиловал осужденных украинцев

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 12:09
Путин помиловал осужденных украинцев
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин помиловал 11 политзаключенных

Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленными с Украиной. Об этом сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева в комментарии "Интерфакс-Украина".

Как сообщила Карпачева, в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряков и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент Путин. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и России.

"В результате этого диалога мы имеем помилования. Украинский президент (Владимир - ред.) Зеленский помиловал 16 человек, из них - три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", - заявила она.

Также Карпачова добавила, что в рамках обмена пленными был освобожден и украинский режиссер Олег Сенцов, который был незаконно осужден в России.

"Таким образом, 24 украинских военных моряков возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин - режиссер Олег Сенцов", - отметила омбудсмен.

Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян. Он отмечал, что это является подготовкой к началу процедуры обмена.

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