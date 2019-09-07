Український політв'язень Олег Сенцов повернувся в Україну в рамках обміну полоненими. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна, який знаходиться в київському аеропорту, куди прилетіли політв'язні.

Присутні вітали Сенцова оплесками.

Фото: Олег Сенцов повернувся в Україну

Нагадаємо, в рамках великого обміну полоненими з Російською Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічають їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, глава Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Присутні зустріли приземлення літака оплесками.

Як писало РБК-Україна, перший український омбудсмен Ніна Карпачова анонсувала, що в Україні в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряка і 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував глава РФ Володимир Путін. При цьому президент України Володимир Зеленський помилував 16 осіб, яких передали Росії.

Варто відзначити, Карпачова анонсувала, що в Україну повернеться і український режисер Олег Сенцов.

Підкреслимо, 30 серпня стало відомо, що український режисер і політв'язень Олег Сенцов включений у список на обмін полонених.

У серпні 2015 року Сенцов був засуджений у Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання в окупованому Криму". Він відбував покарання у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодовку у зв'язку з загрозою "насильницького годування".