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Сенцов согласен пожать руку Путину, чтобы освободить политзаключенных

Новости » Политика    24.09.2019 - 00:54
Сенцов согласен пожать руку Путину, чтобы освободить политзаключенных
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Сенцов готов пожать руку Путину, если за каждое рукопожатие освободят одного человека

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожден из плена Кремля, заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если это поможет освободить украинских политзаключенных. Об этом он сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".

Сенцов отметил, что готов будет пожимать руку Путину, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек.

"Я не борюсь с Россией - я борюсь с путинским режимом. Это не одно и то же, не нужно эти вещи путать... Под борьбой я понимаю противодействие путинскому режиму, который хочет, как и раньше, поработить Украину. Это прекращение войны на Донбассе, возвращении наших пленных, возвращения Крыма. Это вещи, за которые должен бороться любой украинец", - добавил Олег Сенцов.

РБК-Украина писало, что по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 23 сентября, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 113 граждан Украины. Она подчеркнула, что задержанных украинцев регулярно подвергают пыткам, а также нарушают их права. Денисова призвала международное сообщество обратить на это внимание.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из плена Кремля, дал показания Гаагскому трибуналу относительно действий Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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