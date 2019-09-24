Сенцов згодний потиснути руку Путіну, щоб звільнити політв'язнів

Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Сенцов готовий тиснути руку Путіну, якщо за кожне рукостискання звільнять одну людину

Український режисер Олег Сенцов, звільнений із полону Кремля, заявив, що готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну, якщо це допоможе звільнити українських політв’язнів. Про це він сказав в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

Сенцов зазначив, що готовий буде тиснути руку Путіну, якщо за кожне це рукостискання буде звільнена одна людина.

"Я не борюся з Росією - я борюся з путінським режимом. Це не одне й те саме, не потрібно ці речі плутати... Під боротьбою я розумію протидію путінському режиму, який хоче, як і раніше, поневолити Україну. Це припинення війни на Донбасі, повернення наших полонених, повернення Криму. Це речі, за які повинен боротися будь-який українець", - додав Олег Сенцов.

РБК-Україна писало, що за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, станом на 23 вересня, на території Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України. Вона наголосила, що затриманих українців регулярно піддають тортурам, а також порушують їхні права. Денісова закликала міжнародну спільноту звернути на це увагу.

Раніше повідомлялося, що український режисер Олег Сенцов, звільнений із полону Кремля, дав свідчення Гаазькому трибуналу щодо дій Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.