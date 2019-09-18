ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно ФСБ

Новости » Общество    18.09.2019 - 23:39
Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно ФСБ
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Показания касаются пыток со стороны Федеральной службы безопасности РФ

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из плена Кремля, дал показания Гаагскому трибуналу относительно действий Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом Сенцов сказал в интервью "Громадському".

В частности, бывший политзаключенный дал показания относительно действий ФСБ, в том числе - пыток. По словам Сенцова, показания он дал своему адвокату, как только попал в следственный изолятор Лефортово. Впоследствии заявление о пытках режиссер сделал в российском суде.

"Есть люди, которые пережили гораздо больше унижение - моральное и физическое - это Карпюк, Клих и те, которые до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит - страшные вещи, поэтому об этом нужно говорить", - подчеркнул Сенцов.

Что касается пыток Сенцова, то он в разговоре вспомнил, что это были сотрудники ФСБ и несколько сотрудников Служби безопасности Украины, перешедшие в Крыму на сторону оккупационной власти.

"Я дал показания на ФСБ, на их действия для Гаагского трибунала... Зло должно быть наказано", - сказал Сенцов.

Напомним, недавно Сенцов заявил, что считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину проще отдать Кремль, чем Крым. По его словам, смена режима в России неизбежна.

Глава Европарламента готов лично привезти Сенцову премию Сахарова Сенцову предлагали дать показания на Кличко
Новости Украины ГаагатрибуналОлег Сенцов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь