Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно ФСБ

Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Показания касаются пыток со стороны Федеральной службы безопасности РФ

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из плена Кремля, дал показания Гаагскому трибуналу относительно действий Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом Сенцов сказал в интервью "Громадському".

В частности, бывший политзаключенный дал показания относительно действий ФСБ, в том числе - пыток. По словам Сенцова, показания он дал своему адвокату, как только попал в следственный изолятор Лефортово. Впоследствии заявление о пытках режиссер сделал в российском суде.

"Есть люди, которые пережили гораздо больше унижение - моральное и физическое - это Карпюк, Клих и те, которые до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит - страшные вещи, поэтому об этом нужно говорить", - подчеркнул Сенцов.

Что касается пыток Сенцова, то он в разговоре вспомнил, что это были сотрудники ФСБ и несколько сотрудников Служби безопасности Украины, перешедшие в Крыму на сторону оккупационной власти.

"Я дал показания на ФСБ, на их действия для Гаагского трибунала... Зло должно быть наказано", - сказал Сенцов.

Напомним, недавно Сенцов заявил, что считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину проще отдать Кремль, чем Крым. По его словам, смена режима в России неизбежна.