Я никогда не признаю Крым и Донбасс российскими, - Сенцов

Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Сенцов заявил, что Украина никогда не примет существование так называемых "республик" на оккупированном Донбассе

Украинский режиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов заявил, что никогда не признает российскими аннексирован Крым и оккупированные территории Донбасса. Об этом он заявил в интервью "Громадському".

Сенцов также отметил, Донбасские республики являются искусственными сателлитами Российской Федерации, однако они - это тоже часть Украины.

"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже... Я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Мы одна страна. Эти территории нас отторгли и мы никогда с этим не согласимся", - подчеркнул Сенцов.

Он также добавил, что о "всем остальном можно разговаривать".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Олег Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно действий Федеральной службы безопасности России. Речь идет о пытках, которые позволяли себе совершать в отношении украинских политзаключенных сотрудники ФСБ, а также СБУ из числа тех, кто перешел на сторону оккупационной власти.

Также недавно Сенцов заявил, что считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину проще отдать Кремль, чем Крым.