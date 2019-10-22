Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Ukrainian ID Awards. Церемония награждения состоялась 21 октября в Украинском доме в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards, которая была основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины.

Премию вручила президент Фонда гуманитарного развития Украины, основательница международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, инициатор премии Ukrainian ID Awards Наталья Заболотная.

“Я чрезвычайно счастлива, что Олег Сенцов здесь и с нами. Это самая главная победа нашего общества, и это самое большое желание, к которому мы стремились полтора года назад там, в Каневе, на Тарасовой горе, когда широкая общественность единогласно признала единственным, безконкурентным лауреатом премии Ukrainian ID Олега Сенцова”, - сказала она.

Она подчеркнула, что Сенцов боролся за право на свободную землю, на справедливость, право граждан Крыма жить свободно, отстаивал свободу, и его имя за 5 лет в российской неволе стало известно сотням миллионов людей на земном шаре.

В свою очередь Олег Сенцов поблагодарил “за то, что боролись за него и смогли вытянуть”, за то, что помогли освободить других заключенных.

“Пожалуйста, не забывайте о тех, кто остался в тюрьме. Их сотня в России, большинство из которых крымские татары. И 227 - в тюрьмах Донбасса, а может, и больше. Путин освободил наиболее медийных, наиболее известных. Я хочу, чтобы мы на него продолжать давить все вместе, пока он не отдаст всех”, - призвал Сенцов.

На своей странице в Facebook, Сенцов опубликовал фото полученной премии.

"Russian ID Award. Бронзовая премия, которая пахнет сеном", - написал он.

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Напомним, режиссер Олег Сенцов заявил о намерении создать общественную организацию с широким спектром общественной работы - правозащитной и культурной..

Ранее РБК-Украина писало, что украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова за 2018 год.

После возвращения Сенцова из российского плена арезидент Европарламента Давид Сассоли заявлял о готовности лично привезти в Украине премию имени Андрея Сахарова, присужденную режиссеру Олегу Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья.

Впоследствии стало известно, что Европейский парламент на неопределенный срок. отложил церемонию вручения премии имени Андрея Сахарова Сенцову.

РБК-Украина писало, что Сецов посетит Европейский парламент 25 ноября, чтобы выступить в Совете по иностранным делам. Также ожидается, что в конце следующего месяца он получит премию Сахарова.