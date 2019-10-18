ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, когда Сенцов посетит Европарламент

Новости » Общество    18.10.2019 - 01:02
Стало известно, когда Сенцов посетит Европарламент
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Визит в Европарламент запланирован на 25 ноября

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сецов посетит Европейский парламент в конце ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

Отмечается, что визит Сенцова для выступления в Европарламенте запланирован на 25 ноября. Также ожидается, что в конце следующего месяца бывший политзаключенный получит премию Сахарова.

"Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить в Совете по иностранным делам. Очевидно, он получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе", – указал Рикард Йозвяк.

Стало известно, когда Сенцов посетит ЕвропарламентРанее сообщалось, что Европейский парламент на неопределенный срок. откладывал церемонию вручения премии имени Андрея Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова по 2018 год.

РБК-Украина писало, что после возвращения Сенцова из российского плена арезидент Европарламента Давид Сассоли заявлял о готовность лично привезти в Украину премию имени Андрея Сахарова, присужденную режиссеру Олегу Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья.

Данные Сенцова о заключении в Крыму и России используют в судах, - миссия ООН Макрон встретился с Сенцовым и поддержал возвращение России в ПАСЕ
Новости Украины Олег Сенцов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь