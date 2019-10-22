Сенцов намерен создать правозащитную организацию

Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Сенцов пришел к выводу, что общественной деятельностью надо заниматься на профессионально

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил о создании общественной организации. Об этом он сказал после церемонии Ukrainian ID Awards в Украинском доме, где он получил премию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Сенцов отметил, что кроме личной жизни для него важными являются общественная деятельность и творчество, прежде всего кино.

"Я снимаю о том, что мне интересно, то, что внутри меня. А общественная деятельность - это внешнее, то, что нужно для страны, для ребят, которые в в тюрьме. Вот этим я занимаюсь", - отметил он.

По словам режиссера, он пришел к выводу, что общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне.

"Сейчас такое время, я везде катаюсь, всем интересен, но это продлится недолго, полгода максимум. Потом я всем надоем, и надо делать это более профессионально. Поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы - правозащитной и культурной. Возможно, будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации. Может, я даже назову его своим именем, чтобы скорее собрать деньги", - сказал Сенцов.

Отметим, что Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards, которая была основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины.

Премию вручила президент Фонда гуманитарного развития Украины, основательница международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, инициатор премии Ukrainian ID Awards Наталья Заболотная.

На своей странице в Facebook, Сенцов опубликовал фото полученной премии.

"Ukrainian ID Award. Бронзовая премия, пахнущая сеном", - написал он.

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова по 2018 год.

После возвращения Сенцова из российского плена арезидент Европарламента Давид Сассолі заявлял о готовность лично привезти в Украине премию имени Андрея Сахарова, присужденную режиссеру Олегу Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья'я.

Впоследствии стало известно, что Европейский парламент на неопределенный срок. откладывал церемонию вручения премии имени Андрея Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

РБК-Украина писало, что Сецов посетит Европейский парламент 25 ноября, чтобы выступить в Совете по иностранным делам. Также ожидается, что в конце следующего месяца он получит премию Сахарова.