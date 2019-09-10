Сенцов и Кольченко назвали свои аресты случайными

Фото: Олег Сенцов и Александр Кольченко (РБК-Украина)

Сенцов отметил, что их имена раскрыл Алексей Черний

Освобожденные украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко считают свои аресты в Крыму в 2014 году случайными. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кольченко, его попадание в компанию к Геннадию Афанасьеву, Алексею Чернию и Олегу Сенцову было случайным.

"На моем месте мог оказаться кто угодно, кто выступал против наступления на гражданские свободы. И плюс ко всему я пренебрег безопасностью, - подчеркнул он.

В то же время, по словам Сенцова, весной 2014 года крымские активисты могли случайно пересекаться друг с другом.

"Каждый делал что мог. Почему я (был арестован, - ред.)? Это просто так совпало, это случайность", - отметил он.

Сенцов добавил, что российские спецслужбы вычислили Черния, который "сам там бегал, искал с кем сделать бомбу".

"Нашла ФСБ - они месяц за ним следили, с кем он работает. Они подложили муляж, взяли Черния, попытали его - он сдал Гену и всех, кто был на поджоге. Саша знал, что всех арестовывают, он скрылся на несколько дней. Потом думал, что все закончилось, вышел и его арестовали возле здания ФСБ. Я понимал, даже если меня арестуют, что они мне предъявят? Но они выдумщики большие, поэтому это не проблема для них. Когда Гену запытали, он не выдержал", - добавил Сенцов.

Напомним, ранее Сенцов и Кольченко рассказали, будут ли судиться с Россией. В частности, Сенцов отметил, что не намерен судиться индивидуально, а Кольчено подчеркнул, что его защита подавала иск в ЕСПЧ.

Отметим, ранее Сенцов также прокомментировал показания Афанасьева против него.