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Сенцов і Кольченко назвали свої арешти випадковими

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 13:11
Сенцов і Кольченко назвали свої арешти випадковими
Фото: Олег Сенцов і Олександр Кольченко (РБК-Україна)

Сенцов зазначив, що їх імена розкрив Олексій Черній

Звільнені українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко вважають свої арешти в Криму в 2014 році випадковими. Про це вони заявили на спільній прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кольченка, його попадання в компанію до Геннадія Афанасьєва, Олексія Чернія і Олега Сенцова було випадковим.

"На моєму місці міг опинитися хто завгодно, хто виступав проти наступу на громадянські свободи. І плюс до всього я знехтував безпекою, - підкреслив він.

У той же час, за словами Сенцова, навесні 2014 року кримські активісти могли випадково перетинатися один з одним.

"Кожен робив, що міг. Чому я (був заарештований, - ред.)? Це просто так співпало, це випадковість", - зазначив він.

Сенцов додав, що російські спецслужби вирахували Чернія, який "сам там бігав, шукав з ким зробити бомбу".

"Знайшла ФСБ - вони місяць за ним стежили, з ким він працює. Вони підклали муляж, взяли Чернія, катували його - він здав Гену і всіх, хто був на підпалі. Сашко знав, що всіх арештовують, він зник на кілька днів. Потім думав, що все скінчилося, вийшов і його заарештували біля будівлі ФСБ. Я розумів, навіть якщо мене заарештують, що вони мені пред'являть? Але вони вигадники великі, тому це не проблема для них. Коли Гену закатували, він не витримав", - додав Сенцов.

Нагадаємо, раніше Сенцов і Кольченко розповіли, чи будуть судитися з Росією. Зокрема, Сенцов зазначив, що не має наміру судитися індивідуально, а Кольчено підкреслив, що його захист подавав позов до ЄСПЛ.

Зазначимо, раніше Сенцов також прокоментував свідчення Афанасьєва проти нього.

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Новини України Олег СенцовАлександр КольченкоАфанасьев
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