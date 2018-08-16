Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - сестра

Также Каплан назвала неправдой то, что прошение о помиловании должен писать сам заключенный обязательно

Украинский режиссер Олег Сенцов не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщила сестра политзаключенного Наталья Каплан, передает "5 канал".

"Олегу объясняли, что Путин хочет личного письма от него (Сенцова - ред.) о помиловании. Но он, конечно, отказывается", - рассказала она.

Также Каплан назвала неправдой то, что прошение о помиловании должен писать сам заключенный обязательно.

"В истории российской юриспруденции было много случаев, когда прошение о помиловании писали другие люди, и они потом были освобождены. Этот отказ говорит о том, что на данный момент нет политической воли и Путин пока не собирается отпускать Олега. И это очень печально", – отметила она.

Напомним, что ООН призывает Россию немедленно освободить Сенцова.

Также парламентарии стран Балтии призвали Евросоюз добиться освобождения Сенцова. Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента. Оно направлено президенту ЕС Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Ранее российская правозащитница Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние предкризисным.

Также ранее адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.