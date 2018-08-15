Парламентарии стран Балтии призвали Евросоюз добиться освобождения Сенцова

Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента

Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам Европейского Союза обращение с призывом оказать давление на российские власти, чтобы добиться немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщает портал ERR.

Как отмечает издание, обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента. Оно направлено президенту ЕС Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

"Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас его состояние описывается как катастрофическое. Власти запретили ему вести переписку, встречаться с независимыми наблюдателями и отказали в адекватной медицинской помощи. Без скорейшего вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная случаю Сергея Магнитского", - говорится в обращении.

Напомним, что комиссия РФ по вопросам помилования не приняла ходатайство по Сенцову.

Ранее российская правозащитница Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовим в колонии и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние предкризисным.

Также ранее адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.