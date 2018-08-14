Сенцов оценил свое состояние предкритическим

Новости Общество 14.08.2018 - 14:40
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сенцов не планирует прекращать голодовку

Российская правозащитница Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние предкритическим, об этом сообщает RTVI.

Как сообщает издание, Светова разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Правозащитница беседовала с Сенцовым в его палате. 

"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - добавила Светова. 

По словам правозащитницы, режиссер не планирует прекращать голодовку. Также Светова рассказала, что цель голодовки Сенцова осталась та же: освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем. По мнению правозащитницы, нужно как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных.

Напомним, что российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги, где удерживается украинский политзаключенный Олег Сенцов. 

Також сообщалось, что у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило об отказе Сенцова от перевода в больницу. До этого у украинца в колонии в Лабытнанги проходил консилиум с участием врачей из местной больницы.

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Теги:  Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС