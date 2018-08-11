У Сенцова могут отказать внутренние органы, - адвокат

Новости Общество 11.08.2018 - 10:36
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)

Конкретных прогнозов по состоянию Сенцова пока нет

У политзаключенного Олега Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы. Об этом в эфире радио "Крым. Реалии" сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По словам Динзе, четвертый кризис у Сенцова, который голодает на протяжении трех месяцев, будет сопровождаться отказом внутренних органов. Он также отметил, что в течение третьего кризиса организм готовится к отказу органов. Именно в таком состоянии на сегодня находится Сенцов.

"Врачи сами говорят ему, что наступление четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, или через неделю, или через месяц", - подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило об отказе Сенцова от перевода в больницу. До этого у украинца в колонии в Лабытнанги проходил консилиум с участием врачей из местной больницы

Отметим, на этой неделе появилось фото голодающего Сенцова. По словам его адвоката, сегодня режиссер выглядит еще хуже, чем на обнародованном фото.

 

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Теги:  голодовка,  Олег Сенцов,  политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС