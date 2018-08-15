ООН призывает Россию немедленно освободить Сенцова

В ООН также призвали Кремль немедленно предоставить Сенцову необходимое медицинское лечение

В Организации Объединенных Наций (ООН) призывают РФ немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении от 15 августа на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Олега Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность относительно его физического и морального состояния", - говорится в сообщении.



В ООН также призвали Кремль немедленно предоставить Сенцову необходимое медицинское лечение "на основе его полного и сознательного согласия".



"Жизнь Сенцова находится перед неизбежной угрозой. Он объявил голодовку в знак протеста в результате судебного процесса и осуждения, что не соответствуют международному праву. Мы призываем российскую власть освободить его без условий в срочном порядке", - заявили эксперты.



Отмечается, что сейчас эксперты ООН контактируют по этому поводу с российскими органами власти.

Напомним, что парламентарии стран Балтии призвали Евросоюз добиться освобождение Сенцова. Обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента. Оно направлено президенту ЕС Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Ранее российская правозащитница Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовим в колонии и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние предкризисным.

Также ранее адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.