Сенцов не проситиме Путіна про помилування, - сестра

Також Каплан назвала неправдою те, що прохання про помилування повинен писати сам ув'язнений обов'язково

Український режисер Олег Сенцов не проситиме президента РФ Володимира Путіна про помилування. Про це повідомила сестра політв'язня Наталія Каплан, передає "5 канал".

"Олегові пояснювали, що Путін прагне особистого листа від нього (Сенцова - ред.) про помилування. Але він, звісна річ, відмовляється", - розповіла вона.

Каплан назвала неправдою те, що прохання про помилування повинен писати сам ув'язнений обов'язково.

"В історії російської юриспруденції було багато випадків, коли прохання про помилування писали інші люди, і вони потім були звільнені. Ця відмова говорить про те, що на даний момент немає політичної волі і Путін поки не збирається відпускати Олега. І це дуже сумно", - зазначила вона.

Нагадаємо, що ООН закликає Росію негайно звільнити Сенцова.

Також парламентарі країн Балтії закликали Євросоюз домогтися звільнення Сенцова. Звернення підписали 18 депутатів парламентів країн Балтії та Європейського парламенту. Воно направлене президенту ЄС Дональду Туску, голові Європарламенту Антоніо Таяні, голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру і голові європейської дипломатії Федеріці Могеріні.

Раніше російська правозахисниця Зоя Свєтова зустрілася з українським режисером Олегом Сенцовим у колонії і розповіла про його стан. Сам Сенцов назвав свій стан передкризовим.

Також раніше адвокат політв'язня Дмитро Дінзе заявив, що у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.