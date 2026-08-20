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Sense Bank продадуть, а отримані гроші спрямують на Сили оборони, - Корецький

21:45 20.08.2026 Чт
1 хв
Велика приватизація заради оборони
aimg Сергій Козачук
Фото: прем’єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Міністерство фінансів України отримало чітке завдання активізувати процес продажу націоналізованого Sense Bank. Усі виручені кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Вимоги до приватизації та управління

Головною метою оголошено забезпечення максимальної прозорості, конкурентності та ефективності всього процесу продажу фінансової установи.

Паралельно з цим Мінфін спільно з Національним банком України мають розв'язати всі накопичені проблеми банку та забезпечити прозоре й якісне корпоративне управління.

"Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони", - підкреслив Корецький.

Скандал навколо Sense Bank

Нагадаємо, останніми днями ситуація навколо державного Sense Bank зазнала значного загострення.

Зокрема, Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо банку після оприлюднення деталей антикорупційної операції НАБУ "Форест Гамп".

Пізніше Кабінет Міністрів ухвапив рішення відсторонити голову наглядової ради Sense Bank Миколу Гладишенка, а також ініціював відсторонення голови правління фінустанови.

Остаточним кроком стало рішення Комітету Нацбанку, який припинив повноваження голови наглядової ради через його невідповідність вимогам незалежності та зобов'язав акціонера обрати нового члена ради.

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