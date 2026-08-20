Sense Bank продадуть, а отримані гроші спрямують на Сили оборони, - Корецький

Скандал навколо Sense Bank

Нагадаємо, останніми днями ситуація навколо державного Sense Bank зазнала значного загострення.

Зокрема, Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо банку після оприлюднення деталей антикорупційної операції НАБУ "Форест Гамп".

Пізніше Кабінет Міністрів ухвапив рішення відсторонити голову наглядової ради Sense Bank Миколу Гладишенка, а також ініціював відсторонення голови правління фінустанови.

Остаточним кроком стало рішення Комітету Нацбанку, який припинив повноваження голови наглядової ради через його невідповідність вимогам незалежності та зобов'язав акціонера обрати нового члена ради.