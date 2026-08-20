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Sense Bank продадут, а полученные деньги направят на Силы обороны, - Корецкий

21:45 20.08.2026 Чт
1 мин
Большая приватизация ради обороны
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Министерство финансов Украины получило четкую задачу активизировать процесс продаж национализированного Sense Bank. Все вырученные средства будут направлены на обеспечение потребностей Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Требования к приватизации и управлению

Главной целью объявлено обеспечение максимальной прозрачности, конкурентности и эффективности всего процесса продаж финансового учреждения.

Параллельно с этим Минфин совместно с Национальным банком Украины должен решить все накопившиеся проблемы банка и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.

"Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны", - подчеркнул Корецкий.

Скандал вокруг Sense Bank

Напомним, в последние дни ситуация вокруг государственного Sense Bank испытала значительное обострение.

В частности, Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг банка после обнародования деталей антикоррупционной операции НАБУ "Форест Гамп".

Позже Кабинет Министров принял решение отстранить председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко, а также инициировал отстранение председателя правления финучреждения.

Окончательным шагом стало решение Комитета Нацбанка, который прекратил полномочия председателя наблюдательного совета из-за его несоответствия требованиям независимости и обязал акционера избрать нового члена совета.

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