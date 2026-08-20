Sense Bank продадут, а полученные деньги направят на Силы обороны, - Корецкий

Скандал вокруг Sense Bank

Напомним, в последние дни ситуация вокруг государственного Sense Bank испытала значительное обострение.

В частности, Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг банка после обнародования деталей антикоррупционной операции НАБУ "Форест Гамп".

Позже Кабинет Министров принял решение отстранить председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко, а также инициировал отстранение председателя правления финучреждения.

Окончательным шагом стало решение Комитета Нацбанка, который прекратил полномочия председателя наблюдательного совета из-за его несоответствия требованиям независимости и обязал акционера избрать нового члена совета.