Сенсация в Кубке Украины: любительский клуб впервые сыграет в 1/8 финала

Любительский футбольный клуб "Агротех" из Тышковки Кировоградской области сенсационно пробился в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Команда победила одесский "Черноморец" в серии пенальти после ничьей 1:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Сенсационная победа аматоров над представителями Первой лиги

"Агротех" открыл счет на 18-й минуте благодаря голу Пастухова. "Черноморец" сравнял на 74-й минуте, реализовав пенальти через Луифера Эрнандеса.

В серии послематчевых пенальти любительский клуб оказался точнее - 5:3, второй раз подряд одержав победу в Кубке Украины таким образом.

Для "Агротеха" это исторический успех, ведь клуб впервые вышел так далеко в национальном турнире.

Любительские клубы получили новые шансы благодаря реформе УАФ

С сезона 2025/26 УАФ изменила формат Кубка Украины: первые представители УПЛ стартуют не с третьего раунда, а с 1/32 финала (за исключением участников еврокубков).

Это увеличивает шансы аматоров пробиться дальше, как показал "Агротех", который уже выбил из турнира представителя УПЛ "Эпицентр".

Другие результаты 1/16 финала Кубка Украины

"Ингулец" - "Подолье" - 4:1

"Нива" Винница - "Горняк-Спорт" - 7:0

"Колос" Полонное - "Металлист 1925" - 1:4

"Локомотив" Киев - "Верес" - 1:0

Всего в 1/16 финала участвовали пять любительских клубов, но дальше прошел только "Агротех".

Путь "Агротеха" и успехи клуба

Клуб основан в 2010 году. В сезоне 2023/24 "Агротех" стал чемпионом Украины среди любителей, а в 2025 году - обладателем любительского Кубка Украины.

В сезоне 2025/26 аматоры уже выиграли оба матча чемпионата с суммарным счетом 4:1, демонстрируя высокий уровень игры.