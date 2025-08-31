ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сенсації 4-го туру УПЛ: "Динамо" розгромило "Полісся", а "Карпати" ледве врятувалися від новачка

Неділя 31 серпня 2025 21:22
UA EN RU
Сенсації 4-го туру УПЛ: "Динамо" розгромило "Полісся", а "Карпати" ледве врятувалися від новачка "Динамо" очолило турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

З 29 по 31 серпня в Україні відбулися матчі 4-го туру Прем’єр-Ліги сезону-2025/26. Центральними подіями стали розгромна перемога "Динамо" над "Поліссям" та впевнені тріумфи "Зорі" і "Шахтаря".

Про головні події туру - в огляді РБК-Україна.

"Полтава" - "Зоря" - 1:4

Матч розпочався з швидкого голу "Зорі" - на 1-й хвилині відзначився Будківський. Попри спроби "Полтави" відігратися, луганці подвоїли перевагу завдяки красивому голу Саленка на 27-й хвилині.

Ще через чотири хвилини рахунок став розгромним після голу Слесаря, якому асистував воротар Турбаєвський.

У другому таймі "Зоря" довела рахунок до 4:0 – гол забив Анджушич. "Полтава" змогла відповісти лише голом престижу на 75-й хвилині від Бужина.

"Кудрівка" - "Карпати" - 2:2

Дебютант УПЛ, "Кудрівка", в більшості не змогла втримати перемогу над "Карпатами".

Господарі швидко вийшли вперед завдяки голу Рогозинського. На 26-й хвилині "Карпати" залишилися в меншості після прямої червоної картки Бабогло. Перед перервою Сторчоус подвоїв перевагу "Кудрівки".

Однак, у другому таймі "Карпати" проявили характер: Альварес скоротив відставання, а на 90+7 хвилині Жан Педрозу дальнім ударом приніс своїй команді нічию. За підсумками матчу "Кудрівка" має 7 очок, а "Карпати" - 3.

"Кривбас" - "Оболонь" - 2:1

Головним героєм матчу став півзахисник "Кривбасу" Єгор Твердохліб. На 59-й хвилині він відкрив рахунок ударом головою, а через 11 хвилин оформив дубль, реалізувавши пенальті.

"Оболонь" скоротила відставання на 87-й хвилині зусиллями Дениса Теслюка, але на більше киян не вистачило.

"Кривбас" здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті, піднявшись на друге місце, а "Оболонь" опустилася на сьому сходинку.

"Колос" - "Епіцентр" - 1:0

Долю цього рівного поєдинку вирішив автогол.

На 64-й хвилині після подачі з флангу воротар "Епіцентра" Олег Білик невдало відбив м'яч, який рикошетом від його одноклубника Степана Григоращука залетів у ворота.

Цей єдиний гол приніс "Колосу" мінімальну перемогу.

"Металіст 1925" - "Рух" - 2:0

"Металіст 1925" здобув впевнену перемогу над "Рухом" завдяки двом голам у першому таймі.

На 26-й хвилині відзначився Владислав Калитвинцев, а на 45-й хвилині - Петер Ітодо.

Ця перемога стала першою для харків'ян у домашніх матчах і перервала серію з п'яти безвиграшних поєдинків проти "Руху".

ЛНЗ - "Верес" - 0:2

У матчі в Черкасах "Верес" здобув першу перемогу в сезоні, обігравши ЛНЗ. Голи забили Бойко на 3-й хвилині та Ндукве на 69-й.

На 81-й хвилині гравець ЛНЗ Муравський отримав вилучення. Для господарів поля ця поразка стала першою в поточному чемпіонаті.

"Динамо" - "Полісся" - 4:1

Центральний матч туру завершився розгромом "Полісся". Хоча житомиряни відкрили рахунок на 7-й хвилині зусиллями Томер Йосефі, "Динамо" швидко перехопило ініціативу.

Едуардо Герреро зрівняв рахунок, а до кінця першого тайму Віталій Буяльський оформив дубль. У другій половині гри крапку в матчі поставив Назар Волошин.

Завдяки цій перемозі "Динамо" набрало 12 очок та закріпилося на першому місці в таблиці.

"Шахтар" - "Олександрія" - 2:0

Донецький "Шахтар" впевнено переміг "Олександрію" завдяки голам у першому таймі. На 25-й хвилині Артем Бондаренко відкрив рахунок після передачі Педріньйо.

А на 37-й хвилині вже сам Педріньйо відзначився голом, скориставшись помилкою голкіпера "Олександрії".

У другому таймі "гірники" могли збільшити перевагу, але гол Очеретька було скасовано через офсайд, а Еліас не реалізував пенальті.

Турнірна таблиця після 4-го туру

"Динамо" очолює таблицю з 12 очками. Кривбас та "Зоря" демонструють потужний старт сезону. Оболонь, ЛНЗ і Полісся відстають, маючи лише по 3-7 балів.

Раніше ми писали, що визначилися пари 1/16 Кубка України-2025/26.

Також читайте про те, що за підсумками 3-го туру УПЛ вперше в сезоні отримало одноосібного лідера.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Шахтар Футбол
Новини
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим