Сенсації 4-го туру УПЛ: "Динамо" розгромило "Полісся", а "Карпати" ледве врятувалися від новачка

З 29 по 31 серпня в Україні відбулися матчі 4-го туру Прем’єр-Ліги сезону-2025/26. Центральними подіями стали розгромна перемога "Динамо" над "Поліссям" та впевнені тріумфи "Зорі" і "Шахтаря".

Про головні події туру - в огляді РБК-Україна .

"Полтава" - "Зоря" - 1:4

Матч розпочався з швидкого голу "Зорі" - на 1-й хвилині відзначився Будківський. Попри спроби "Полтави" відігратися, луганці подвоїли перевагу завдяки красивому голу Саленка на 27-й хвилині.

Ще через чотири хвилини рахунок став розгромним після голу Слесаря, якому асистував воротар Турбаєвський.

У другому таймі "Зоря" довела рахунок до 4:0 – гол забив Анджушич. "Полтава" змогла відповісти лише голом престижу на 75-й хвилині від Бужина.

"Кудрівка" - "Карпати" - 2:2

Дебютант УПЛ, "Кудрівка", в більшості не змогла втримати перемогу над "Карпатами".

Господарі швидко вийшли вперед завдяки голу Рогозинського. На 26-й хвилині "Карпати" залишилися в меншості після прямої червоної картки Бабогло. Перед перервою Сторчоус подвоїв перевагу "Кудрівки".

Однак, у другому таймі "Карпати" проявили характер: Альварес скоротив відставання, а на 90+7 хвилині Жан Педрозу дальнім ударом приніс своїй команді нічию. За підсумками матчу "Кудрівка" має 7 очок, а "Карпати" - 3.

"Кривбас" - "Оболонь" - 2:1

Головним героєм матчу став півзахисник "Кривбасу" Єгор Твердохліб. На 59-й хвилині він відкрив рахунок ударом головою, а через 11 хвилин оформив дубль, реалізувавши пенальті.

"Оболонь" скоротила відставання на 87-й хвилині зусиллями Дениса Теслюка, але на більше киян не вистачило.

"Кривбас" здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті, піднявшись на друге місце, а "Оболонь" опустилася на сьому сходинку.

"Колос" - "Епіцентр" - 1:0

Долю цього рівного поєдинку вирішив автогол.

На 64-й хвилині після подачі з флангу воротар "Епіцентра" Олег Білик невдало відбив м'яч, який рикошетом від його одноклубника Степана Григоращука залетів у ворота.

Цей єдиний гол приніс "Колосу" мінімальну перемогу.

"Металіст 1925" - "Рух" - 2:0

"Металіст 1925" здобув впевнену перемогу над "Рухом" завдяки двом голам у першому таймі.

На 26-й хвилині відзначився Владислав Калитвинцев, а на 45-й хвилині - Петер Ітодо.

Ця перемога стала першою для харків'ян у домашніх матчах і перервала серію з п'яти безвиграшних поєдинків проти "Руху".

ЛНЗ - "Верес" - 0:2

У матчі в Черкасах "Верес" здобув першу перемогу в сезоні, обігравши ЛНЗ. Голи забили Бойко на 3-й хвилині та Ндукве на 69-й.

На 81-й хвилині гравець ЛНЗ Муравський отримав вилучення. Для господарів поля ця поразка стала першою в поточному чемпіонаті.

"Динамо" - "Полісся" - 4:1

Центральний матч туру завершився розгромом "Полісся". Хоча житомиряни відкрили рахунок на 7-й хвилині зусиллями Томер Йосефі, "Динамо" швидко перехопило ініціативу.

Едуардо Герреро зрівняв рахунок, а до кінця першого тайму Віталій Буяльський оформив дубль. У другій половині гри крапку в матчі поставив Назар Волошин.

Завдяки цій перемозі "Динамо" набрало 12 очок та закріпилося на першому місці в таблиці.

"Шахтар" - "Олександрія" - 2:0

Донецький "Шахтар" впевнено переміг "Олександрію" завдяки голам у першому таймі. На 25-й хвилині Артем Бондаренко відкрив рахунок після передачі Педріньйо.

А на 37-й хвилині вже сам Педріньйо відзначився голом, скориставшись помилкою голкіпера "Олександрії".

У другому таймі "гірники" могли збільшити перевагу, але гол Очеретька було скасовано через офсайд, а Еліас не реалізував пенальті.

Турнірна таблиця після 4-го туру

"Динамо" очолює таблицю з 12 очками. Кривбас та "Зоря" демонструють потужний старт сезону. Оболонь, ЛНЗ і Полісся відстають, маючи лише по 3-7 балів.