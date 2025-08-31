Сенсации 4-го тура УПЛ: "Динамо" разгромило "Полесье", а "Карпаты" едва спаслись от новичка
С 29 по 31 августа в Украине состоялись матчи 4-го тура Премьер-Лиги сезона-2025/26. Центральными событиями стали разгромная победа "Динамо" над "Полесьем" и уверенные триумфы "Зари" и "Шахтера".
"Полтава" - "Заря" - 1:4
Матч начался с быстрого гола "Зари" - на 1-й минуте отличился Будковский. Несмотря на попытки "Полтавы" отыграться, луганчане удвоили преимущество благодаря красивому голу Саленко на 27-й минуте.
Еще через четыре минуты счет стал разгромным после гола Слесаря, которому ассистировал вратарь Турбаевский.
Во втором тайме "Заря" довела счет до 4:0 - гол забил Анджушич. "Полтава" смогла ответить лишь голом престижа на 75-й минуте от Бужина.
"Кудривка" - "Карпаты" - 2:2
Дебютант УПЛ, "Кудривка", в большинстве не смогла удержать победу над "Карпатами".
Хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Рогозинского. На 26-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после прямой красной карточки Бабогло. Перед перерывом Сторчоус удвоил преимущество "Кудривки".
Однако, во втором тайме "Карпаты" проявили характер: Альварес сократил отставание, а на 90+7 минуте Жан Педрозу дальним ударом принес своей команде ничью. По итогам матча "Кудривка" имеет 7 очков, а "Карпаты" - 3.
"Кривбасс" - "Оболонь" - 2:1
Главным героем матча стал полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб. На 59-й минуте он открыл счет ударом головой, а через 11 минут оформил дубль, реализовав пенальти.
"Оболонь" сократила отставание на 87-й минуте усилиями Дениса Теслюка, но на большее киевлян не хватило.
"Кривбасс" одержал третью подряд победу в чемпионате, поднявшись на второе место, а "Оболонь" опустилась на седьмую строчку.
"Колос" - "Эпицентр" - 1:0
Судьбу этого равного поединка решил автогол.
На 64-й минуте после подачи с фланга вратарь "Эпицентра" Олег Билык неудачно отбил мяч, который рикошетом от его одноклубника Степана Григоращука залетел в ворота.
Этот единственный гол принес "Колосу" минимальную победу.
"Металлист 1925" - "Рух" - 2:0
"Металлист 1925" одержал уверенную победу над "Рухом" благодаря двум голам в первом тайме.
На 26-й минуте отличился Владислав Калитвинцев, а на 45-й минуте - Петер Итодо.
Эта победа стала первой для харьковчан в домашних матчах и прервала серию из пяти безвыигрышных поединков против "Руха".
ЛНЗ - "Верес" - 0:2
В матче в Черкассах "Верес" одержал первую победу в сезоне, обыграв ЛНЗ. Голы забили Бойко на 3-й минуте и Ндукве на 69-й.
На 81-й минуте игрок ЛНЗ Муравский получил удаление. Для хозяев поля это поражение стало первым в текущем чемпионате.
"Динамо" - "Полесье" - 4:1
Центральный матч тура завершился разгромом "Полесья". Хотя житомиряне открыли счет на 7-й минуте усилиями Томера Йосефи, "Динамо" быстро перехватило инициативу.
Эдуардо Герреро сравнял счет, а к концу первого тайма Виталий Буяльский оформил дубль. Во второй половине игры точку в матче поставил Назар Волошин.
Благодаря этой победе "Динамо" набрало 12 очков и закрепилось на первом месте в таблице.
"Шахтер" - "Александрия" - 2:0
Донецкий "Шахтер" уверенно победил "Александрию" благодаря голам в первом тайме. На 25-й минуте Артем Бондаренко открыл счет после передачи Педриньо.
А на 37-й минуте уже сам Педриньо отметился голом, воспользовавшись ошибкой голкипера "Александрии".
Во втором тайме "горняки" могли увеличить преимущество, но гол Очеретько был отменен из-за офсайда, а Элиас не реализовал пенальти.
Турнирная таблица после 4-го тура
"Динамо" возглавляет таблицу с 12 очками. Кривбасс и "Заря" демонстрируют мощный старт сезона. Оболонь, ЛНЗ и Полесье отстают, имея лишь по 3-7 баллов.
