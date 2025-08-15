Сенсація на Всесвітніх іграх: Україна має першу в історії медаль у спортивній аеробіці

Українська пара пробилася у фінал

Збірна України досягла історичного успіху на Всесвітніх іграх-2025 у спортивній аеробіці, коли змішана пара Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда виборола "бронзу".

Українські спортсмени розпочали свій виступ у кваліфікації, де змагалися шість команд.

Для виходу у фінал необхідно було потрапити у топ-4, і Курашвілі з Галайдою набрали 18.900 балів, посівши останнє прохідне місце, випередивши найближчих суперників з Бразилії на 1.350 балів.

Фінал та боротьба за подіум

У фінальній частині турніру українська пара змагалася з командами Італії, Азербайджану та Японії.

За свій виступ Анастасія та Станіслав отримали 18.900 балів, зокрема 3.150 за складність, 8.750 за артистизм та 7.000 за виконання.

Це дозволило їм випередити пару з Італії на 1.5 бала та відстати від дуету з Азербайджану, що завоював "срібло", лише на 0.850 бала.

Перемогу здобули спортсмени з Японії з результатом 20.150 балів, а "срібло" дісталося Азербайджану з 19.750 балів.

Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда посіли третє місце у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх (фото: facebook.com/minmolodsport)

Історичний результат для України

Ця медаль стала першою в історії України у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх та одночасно 11-ю "бронзою" для України на Всесвітніх іграх-2025. Загалом українські спортсмени здобули вже 35 медалей: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових.

Де дивитися Всесвітні ігри-2025

"Суспільне Спорт" є ексклюзивним транслятором Всесвітніх ігор-2025 в Україні, а перегляд трансляцій доступний на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".