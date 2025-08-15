Сенсация на Всемирных играх: Украина имеет первую в истории медаль в спортивной аэробике

Украинская пара пробилась в финал

Сборная Украины достигла исторического успеха на Всемирных играх-2025 в спортивной аэробике, когда смешанная пара Анастасия Курашвили и Станислав Галайда завоевала "бронзу".

Украинские спортсмены начали свое выступление в квалификации, где соревновались шесть команд.

Для выхода в финал необходимо было попасть в топ-4, и Курашвили с Галайдой набрали 18.900 баллов, заняв последнее проходное место, опередив ближайших соперников из Бразилии на 1.350 баллов.

Финал и борьба за подиум

В финальной части турнира украинская пара соревновалась с командами Италии, Азербайджана и Японии.

За свое выступление Анастасия и Станислав получили 18.900 баллов, в том числе 3.150 за сложность, 8.750 за артистизм и 7.000 за исполнение.

Это позволило им опередить пару из Италии на 1.5 балла и отстать от дуэта из Азербайджана, завоевавшего "серебро", лишь на 0.850 балла.

Победу одержали спортсмены из Японии с результатом 20.150 баллов, а "серебро" досталось Азербайджану с 19.750 баллов.

Анастасия Курашвили и Станислав Галайда заняли третье место в спортивной аэробике на Всемирных играх (фото: facebook.com/minmolodsport)

Исторический результат для Украины

Эта медаль стала первой в истории Украины в спортивной аэробике на Всемирных играх и одновременно 11-й "бронзой" для Украины на Всемирных играх-2025. В целом украинские спортсмены получили уже 35 медалей: 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых.

Где смотреть Всемирные игры-2025

"Суспільне Спорт" является эксклюзивным транслятором Всемирных игр-2025 в Украине, а просмотр трансляций доступен на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".