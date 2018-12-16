США призвали Германию отказаться от "Северного потока-2"

Фото: Госдепартамент (U.S. Department of State)

В Госдепе приветствовали резолюцию Европейского парламента и призвали ФРГ "прислушаться к соседям"

Соединенные Штаты призывают Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" и прислушаться к опасениям соседей, "безопасность которых будет подорвана" этим трубопроводом. Об этом заявил представитель Госдепартамента Роберт Палладино, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

"США приветствуют недавние шаги ЕС и его членов по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины. Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода "Северный поток-2" как политический проект", - также заявил Палладино.

Он подчеркнул, что его страна приветствует единогласное решение Европейского совета о продлении экономических санкций против России и поддерживает позицию ЕС по нападению России на украинские суда в Черном море 25 ноября, что является нарушением международного права.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за свои действия, и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы стать единым фронтом против агрессии Кремля", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, Европейский парламент 12 декабря выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2", приняв резолюцию по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина".